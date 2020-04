A vida de Óscar, 40 anos, e Andreia, 30, mudou de um dia para o outro. Enquanto trabalhadores independentes na área do artesanato, ganhavam o suficiente para pagar a renda de mais de 600 euros, a creche do filho de um ano, alimentação e alguns pequenos prazeres. Com o estado de emergência, a cidade ficou deserta, sem turismo, e o casal sem negócio e (quase) sem tecto. "O senhorio quis despejar-nos mas falámos com calma e pedimos tempo para isto se resolver", explicou Andreia em plena Praça Paiva Couceiro, em Lisboa, segurando numa mão o carrinho de bebé e noutra a refeição dada pelo Exército, que tem distribuído comida confecionada pela autarquia e Santa Casa da Misericórdia. Decidiram recorrer à ação social dos militares porque "têm poupado onde podem": "Fomos ao banco buscar o que tínhamos na conta-poupança. O pouco que temos é para o miúdo. É a primeira vez que comemos do que nos dão na rua, mas tem de ser. Não sabemos o que vai ser de nós no próximo mês."





Quando achegou à Paiva Couceiro, ao meio-dia de sexta-feira, dia 3 de abril, a fila dos que procuravam refeições era composta por pessoas unidas por histórias da vida na rua, de toxicodependência e por famílias cujo rumo mudou durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). "O objetivo inicial desta iniciativa era acudir os sem-abrigo, mas veio por arrasto famílias de classe média", explica o primeiro-sargento Leitão, que coordena aquela unidade.As medidas de isolamento social decretadas pelo Governo para o estado de emergência podem ter salvado vidas, reduzindo drasticamente o número de infetado , mas também deixaram desamparadas financeiramente inúmeras famílias de classe média, que ficaram sem sustento e, nos casos mais extremos, habitação. Grande parte deles recibos verdes, trabalhavam em copas de restaurante, call centers, negócios turísticos, entre outros. Até tinham um bom rendimento mensal. Agora têm de recorrer à caridade aos sem-abrigo para sobreviver durante a pandemia, vivendo num dos quatro centros de acolhimento da Câmara Municipal de Lisboa e pedindo refeições em carrinhas da Comunidade Vida e Paz, por exemplo.

Conheça estas histórias na reportagem que a SÁBADO publica na edição desta semana.