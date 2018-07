Há menos 2.800 caixas multibanco desde os anos da troika

No final de 2017 Portugal tinha 14.500 caixas multibanco, menos 2.800 que em 2011, ano da chegada da troika.

Em média o país perdeu 467 caixas multibanco por ano desde 2011, quando chegou a troika. No total são 2.800 a menos, de acordo com contas do Banco de Portugal divulgadas esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias.

De fora desta contabilidade estão as novas caixas de levantamento automático da rede Euronet, que, também segundo o jornal, detém neste momento mais de 300 caixas ATM, sobretudo nos centros urbanos de maior dimensão e que visam em especial prestar serviços aos turistas.

A Euronet tem uma forma diferente de actuar nas suas máquinas ATM, uma vez que estas reconhece os cartões como sendo de crédito e não de débito, como faz o Multibanco. Isso quer dizer que, sem se aperceberem, os consumidores podem estar a efectuar operações de "cash advance" que, consoante a política de preços praticadas pelos respectivos banco, pode sair cara.

Segundo um especialista da Deco citado pelo Jornal de Notícias, as comissões de cash advance podem rondar os 4% mais uma percentagem do montante movimentado e, ainda, imposto do selo.