Automóvel Clube de Portugal propõe o reaproveitamento de nove parques na CRIL para estacionar fora da cidade e os condutores utilizarem transportes públicos.

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) calculou que para cada lugar de estacionamento disponível em Lisboa existem quatro carros, ou seja, o quádruplo dos carros que a cidade pode aguentar. Perante estes números, a ACP terá proposto à Câmara Municipal de Lisboa um plano para se reabilitarem nove locais junto da Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL).



Segundo o presidente da Associação, Carlos Barbosa, em entrevista à TSF, entre os locais que devem ser reabilitados para estacionamento contam-se os parques do IKEA de Alfragide e de Loures, do shopping Dolce Vita Tejo e Strada Outlet de Odivelas. Os trabalhadores devem ser incentivados a deixar aí os seus automóveis e cumprir o resto do percurso a pé.



Carlos Barbosa assegura que caso sejam feitos estes parques passarão a haver 16 mil novos lugares de estacionamento distribuídos pelas diferentes entradas da cidade.



"Em todas as capitais europeias, 80% das pessoas trazem os carros. Nas cidades civilizadas europeias, as pessoas deixam os carros em parques de estacionamento à entrada das cidades ou no miolo da cidade e utilizam os transportes públicos", referiu Carlos Barbosa.



"Em Lisboa, não temos nem parques fora nem parques dentro, nem bons transportes públicos, e o que propomos é começar por algum lado, por as pessoas deixarem os carros fora", conclui Carlos Barbosa, sublinhando ainda que "depois tem que haver da parte da Câmara a ligação e o transbordo destes parques de estacionamento para as diversas zonas de Lisboa".