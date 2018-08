Cada vez há menos partos em Portugal. Embora com algumas excepções, a estatística tem vindo a diminuir lentamente ao longo dos últimos anos em Portugal e apenas cinco unidades hospitalares fazem mais de três mil partos por ano.

De acordo com dados da edição deste domingo do jornal Público, o centro hospitalar onde se registam mais nascimentos é no Universitário de Coimbra, com 4821 crianças a darem à luz, seguido do Algarve (3697) e da Maternidade Alfredo da Costa (3673 partos), integrada no de Lisboa Central. Na lista das unidades que mais bebés viram nascer, está ainda o centro hospitalar do Porto, com 3372 partos e o Hospital de Braga, com 3046.

Qualquer um dos restantes vê nascer menos de três mil crianças por ano e há estabelecimentos onde o número não chega aos 500 partos – como é caso das unidades locais de saúde de Castelo Branco, Norte do Alentejo e do Nordeste.

Mas nos dados, nem tudo desce: são cerca de 15% os partos feitos actualmente em hospitais privados e a percentagem de crianças a nascerem em unidades geridas em parceria público-privada no Serviço Nacional de Saúde – como Loures, Cascais, Vila Franca de Xira e Braga - é cada vez maior.

De acordo com o jornal, estes têm equipamentos que oferecem melhores condições hoteleiras, com edifícios construídos de raiz e mais quartos, ao contrário do que acontece com os blocos de parto dos hospitais públicos mais antigos.

A interessante estatística que comprova o enorme crescimento de nascimentos em hospitais privados entre 2000 e 2015 – de menos de sete mil para mais de 12 mil, quase duplicando – foi exposta no último Relatório de Primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. Ao passo que isto aconteceu, nos hospitais públicos verificou-se o contrário: os nascimentos passaram de 120 mil para pouco mais de 85 mil.

O problema destes hospitais continua a ser, no entanto, a elevada taxa de cesarianas – que se mantém acima dos 60%, mais do dobro das unidades do SNS e bem acima das recomendações da Organização Mundial de Saúde, 15%.