Um inquérito online da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género revela que metade dos autarcas desconhece o protocolo que pretende ajudar as vítimas de violência doméstica colocadas em casas-abrigo com a cedência de uma habitação social ou com apoio ao arrendamento. Além de também não terem casas disponíveis para tal fim, "13% dos inquiridos não consideram o plano prioritário".

Segundo o Jornal de Notícias, só 152 Câmaras, de um universo de 308 munícipios, aderiram até agora à rede solidária. O protocolo, criado em 2012, tinha como objetivo à necessidade atual de 250 casas para mulheres agredidas e os seus filhos. Ao mesmo jornal, a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade revelou que, "em 2018, foram atribuídos 31 fogos". Mas os pedidos, revela o Governo, foram muitos mais: 255.