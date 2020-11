Há 477 surtos ativos de covid-19 nas escolas

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, foi o protagonista da conferência de imprensa desta sexta-feira sobre a situação da covid-19 em Portugal. O governante começou por anunciar melhorias na aplicação Stayway Covid. Agora o código pode ser gerado por qualquer médicoe possa ser gerado por SMS, anunciou.Até agora, Portugal já fez mais de 30 mil testes de antigénio, numa média superior a mil na última semana. Portugal fez já uma reserva de 7,5 milhões de testes para o próximo ano, que pode ser usada em caso de necessidade, sublinhou Lacerda Sales, que assegurou agora a fiabilidade destes testes é melhor do que há dois meses.Presente também na conferência esteve o também o presidente do Instituto Ricardo Jorge, Fernando Almeida para falar de testes rápidos de antigénio. Considerando esta uma "ferramenta espantosa", alertou para que estes tenham de ter algumas regras para garantir o seu rigor, é preciso que sejam feitos "em serviços validados e por profissionais credenciados".Questionado sobre os surtos nas escolas, António Lacerda Sales referiu que "temos hoje 477 surtos em escolas, dispersos pelo país: no Norte, 58, Centro, 72, em Lisboa e Vale do Tejo, 291, no Alentejo, 29, e no Algarve, 27". Apesar do número, o governante mantém a posição de que "as escolas não são um foco de grande intensidade, naquilo que é a intensidade dos surtos, graças ao trabalho das autoridades de saúde de estratificação do risco dentro das escolas", deixando para já afastada a ideia de que as escolas possam antecipar as férias de Natal para evitar contágios. Há três semanas que os surtos nas escolas não eram atualizados, mas esta informação vai passar a ser atualizada uma vez por semana, ficou decidido depois da reunião no Infarmed, que regressou ontem e onde foi referido que as escolas são um dos locais com mais contágios.António Lacerda Sales foi também questionado sobre a realização do congresso do PCP. O governante garantiu que "a DGS tem de fazer o seu trabalho técnico e de análise dos planos e cabe-nos assegurar que a lei é cumprida e que a defesa dos direitos dos portugueses é assegurada. Estamos convencidos que as entidades estarão à altura das suas responsabilidades".Quanto aos planos para os municípios, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde assegura que não estão em cima da mesa cercas sanitárias, "tendo em conta a evolução da situação epidemiológica". Isto quando amanhã, sábado, devem ser apresentadas as novas medidas a vigorar para o próximo período de estado de emergência aprovado, esta sexta-feira, no parlamento.Perante a possibilidade de o hospital de Setúbal ficar sem capacidade para receber doentes covid, Lacerda Sales refere que os hospitais têm estado a trabalhar numa lógica regional e se não houver capacidade regional, os doentes serão transferidos para hospitais de regiões próximas. Garantindo assim, que ninguém ficará sem cuidados médicos.