Em Portugal, morreram 23 pessoas devido à pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus . Morreram mais quatro pessoas no norte, mais uma pessoa no centro, e mais quatro pessoas na zona de Lisboa e Vale do Tejo. Mais nove pessoas morreram, em 24 horas.Segundo os últimos dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), registam-se 2.060 infetados e 14 recuperados. O número de recuperados saltou de cinco para 14, sendo que o maior número de recuperados se encontra no centro do País.Em 24 horas, deu-se um aumento de 28% nos casos confirmados.Há 11.842 pessoas sob vigilância pelas autoridades de saúde, e 201 pessoas encontram-se internadas nos hospitais. Entre os pacientes hospitalizados, 47 pessoas encontram-se em unidades de cuidados intensivos.A maioria das pessoas infetadas tem entre 40 e 49 anos.A DGS indica ainda que 10.212 casos não foram confirmados.A maioria dos infetados encontra-se no Norte do país: são 1.007 pessoas. Na zona de Lisboa e Vale do Tejo, contabilizam-se 737 infetados.72% dos infetados sofre de tosse, e 60% de febre.