O Parlamento acabou, em 2005, com as subvenções mensais vitalícias, mas uma falha na lei continua a beneficiar antigos políticos. Segundo a TSF, no final do ano passado, ainda existiam 322 beneficiários destes subsídios, sendo que 216 acumulavam reformas e subvenções em valores superiores ao salário de um ministro. Este é o valor limite tabelado que não está a ser cumprido.

Os números constam de uma auditoria do Tribunal de Contas, feita há um ano, onde se apela ao Parlamento que esclareça a legislação – algo que ainda não foi feito. À mesma rádio, fonte do TdC explicou que a análise teve como foco ex-deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, mas "as conclusões e observações, de índole geral, relativas aos regimes legais de atribuição da subvenção mensal vitalícia e sua acumulação com pensões de aposentação ou reforma, aplicam-se a todos os titulares de cargos políticos".