Das fileiras do PS e do PSD, há pelo menos 11 ex-ministros e ex-secretários de Estado envolvidos em suspeitas de crime no exercício de funções, avança esta quarta-feira o jornal Público. Este número não inclui sentenças já definitivas, como o caso do ex-secretário de Estado do PSD Paulo Júlio, ou casos de crimes exteriores às funções públicas, como Manuel Maria Carrilho.

Estes 11 antigos governantes estão a contas com a justiça portuguesa por corrupção e branqueamento de capitais, e nem todos os casos envolvem dinheiro – quatro ex-secretários de Estados envolvidos no caso Galpgate foram pagos em géneros. O antigo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, Jorge Costa Oliveira da Internacionalização e Fernando Rocha Andrade, dos Assuntos Fiscais, demitiram-se no Verão passado, dias antes de serem constituídos arguidos. O caso Galpgate foi avançado pela SÁBADO. Também Carlos Costa Pina, administrador executivo da Galp que foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças no primeiro governo de Sócrates, foi investigado pelo Ministério Público.

Em causa estão factos relacionados com o recebimento indevido de vantagem. Contudo, apenas quando o inquérito terminar se saberá se se traduz em acusação ou em arquivamento de processo.

Também o caso dos Vistos Gold tem ex-governantes sob investigação – Miguel Macedo, antigo ministro da Administração Interna de Passos Coelho demitiu-se quando acusado de três crimes de prevaricação e um de tráfico de influência. Neste julgamento apenas falta que terminem as alegações finais e que a sentença seja conhecida.

Já António Mexia, líder da EDP e ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações no governo de Santana Lopes, viu-se envolvido em suspeitas de corrupção, também no Verão passado. Em causa estão compensações pagas pelo Estado à companhia de electricidade, no valor de 1,2 mil milhões de euros. O inquérito continua em aberto. Do governo de José Sócrates, o antigo ministro da Economia com a tutela da energia Manuel Pinho é arguido no mesmo caso, acusado do crime de participação económica em negócio – a EDP doou 1,2 milhões de euros à Universidade de Columbia, onde Manuel Pinho dava aulas em 2010.

Também do governo de Santana Lopes, José Manuel Canavarro, ex-secretário de Estado da Administração Educativa durante cinco meses, é suspeito de ter favorecido o grupo de colégios privados GPS a nível de subsídios do Estado. "Não foram os meus despachos que deram direitos ao grupo GPS", garantiu. O MP suspeita que o dinheiro do Estado tenha sido usado para pagar jantares, viagens e cruzeiros.

José Magalhães e Conde Rodrigues, antigos governantes na altura de Sócrates, são acusados do uso indevido de cartões de crédito no exercício de funções – uma investigação originada por uma queixa-crime, em 2012, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. O Ministério Público pretende que os dois ex-governantes sejam julgados por peculato, por terem adquirido com cartões de crédito de serviço "bens para uso pessoal, nomeadamente livros e revistas", e compras que "não se enquadravam no âmbito funcional ou de serviço, quer pela sua temática, quer pela sua natureza", refere o jornal. Conde Rodrigues é suspeito de ter gasto 14 mil euros em livros.

Também o ex-ministro Armando Vara espera o resultado de um recurso, após uma condenação no caso Face Oculta.

Por último, está o ex-primeiro-ministro José Sócrates acusado de 31 crimes. O antigo governante espera julgamento, que não terá inicio este ano.