Guardas prisionais anunciam greve de três dias

O Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), maior estrutura representativa do setor, convocou uma greve nacional para o período compreendido entre as 16h00 de sexta-feira e as 08h00 de terça-feira da próxima semana. O pré-aviso enviado ao Ministério da Justiça anuncia uma "paralisação total ao trabalho".

O SNGP exige a regulamentação da avaliação de desempenho, a revogação da diferenciação de desempenho, a reposição do tempo de serviço congelado. A revogação do atual horário de trabalho, uma luta antiga desta estrutura, será igualmente reivindicada nesta paralisação.



