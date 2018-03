Agressores bloquearam rua do Prior Velho e agrediram quem estava no interior.

Os relatos que chegam ao CM falam de um cenário de terror. Um grupo com dezenas de elementos chegou à Rua de Moçambique, no Prior Velho e parou várias carrinhas, carros e motos no meio da estrada, impedindo a circulação. Depois, os agressores - que agiram com capuzes e panos pretos a ocultar a cara - entraram no restaurante Mesa do Prior e na churrasqueira Brasa do Prior, que ficam paredes meias, e agrediram várias pessoas, entre funcionários, donos e clientes do estabelecimento.



No ataque foram usadas barras de ferro, paus, pedras e facas.



O CM confirmou junto de fonte policial que ficaram feridas pelos menos seis pessoas, duas das quais ficaram em estado grave.





Testemunhas contam ao CM que o caso terá resultado de um ajuste de contas que tinha como alvo os donos dos restaurantes.



Os agressores terão provocado avultados danos nos estabelecimentos, partindo mesas, cadeiras e equipamentos que estavam no interior e vidros que dão para a rua.



(Em actualização)