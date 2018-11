A Protecção Civil fez, ao meio-dia, um ponto de situação acerca das operações de busca e resgate na pedreira em Borba, onde esta segunda-feira um deslizamento de terra matou pelo menos duas pessoas, deixando mais vítimas submersas.





"Temos que conjugar todas as acções com condições meteorológicas presentes e futuras. Temos motobombas de grande capacidade para drenar a água. Se as condições de segurança o permitirem, vamos iniciar uma delicada operação de desencarceramento e desobstrução com uma grua. Noutro local da pedreira, com deslizamento mas significativo, vamos usar uma equipa de detecção com apoio de uma grua para identificar o local onde está a ou as viaturas", acrescentou. "São as operações que vamos manter durante a tarde de hoje."

"Cada passo tem que ser muito bem avaliado para garantir as condições de segurança dos 59 operacionais. Faço um apelo à população para evitar circular na zona por razões de segurança e facilitar a circulação das viaturas de socorro", frisou.

Duas pessoas morreram e três estão desaparecidas na sequência do deslizamento de terras em Borba, que fez com que parte da estrada municipal 255 desabasse. Três veículos caíram para dentro de uma pedreira de mármore, com 50 metros de profundidade. Pensa-se que as vítimas sejam todas funcionários da pedreira.