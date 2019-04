O alerta foi dado às 13h45. No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto. Não há feridos a registar.

Uma grua caiu hoje em cima de algumas habitações na rua da Corticeira, zona das Fontainhas, na cidade do Porto, mas não há feridos a registar até ao momento, disse fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.



Em declarações à agência Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto disse que o alerta para a queda de uma grua na rua da Corticeira foi dado às 13:43 e que "não há feridos a registar".



No local estão os Sapadores do Porto, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Proteção Civil.