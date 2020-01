A carregar o vídeo ...





Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança onde estivera com amigos.



Vestindo 't-shirts' brancas com a fotografia do jovem e na mão com panfletos onde se pode ler #justiçaparaogiovani, as pessoas juntaram-se este sábado frente à estátua de D. José I, no Terreiro do Paço, onde estiveram em silêncio, formando primeiro um círculo que no seu interior tinha velas e flores brancas.





A vigília de homenagem