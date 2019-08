Motoristas: Sindicato mantém greve e pede mediação do Governo

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu esta quinta-feira a mediação do Governo para chegar a um entendimento que permita terminar a greve. As declarações foram feitas após uma reunião com o Governo, que contou com a presença de um mediador externo escolhido pelo sindicato: Bruno Fialho, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.





"Chegámos à conclusão de que o melhor caminho será recorrer, ou requerer, a mediação do Governo" para as negociações com a ANTRAM, disse em declarações aos jornalistas o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, após uma reunião na Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa. "Cabe agora ao Governo tentar colocar-se à mesa com a ANTRAM", anunciou o responsável."Neste momento, e ao requerer este processo de mediação, compete somente ao Governo a desconvocação desta greve. A greve continuará até ao momento que a ANTRAM e este sindicato entenderem que não há necessidade de continuar", defendeu o advogado Pedro Pardal Henriques. "A greve mantém-se nos mesmos pressupostos, nos mesmos moldes".O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, anunciou que o Governo vai nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o SNMMP."O Governo não deixará de acionar estes mecanismos nos termos legais, e, portanto, nomear um mediador que contactará a ANTRAM para avaliar de alguma forma a disponibilidade da ANTRAM tirar partido deste processo de mediação", disse Miguel Cabrita aos jornalistas à porta das instalações da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT).De acordo com o governante, a mediação trata-se de um direito previsto no Código do Trabalho, que "pode ser espoletado por qualquer uma das partes".

Os motoristas de transportes de matérias perigosas e de mercadorias cumprem esta quinta-feira o quarto dia de uma greve por tempo indeterminado, que levou o Governo a decretar uma requisição civil na segunda-feira à tarde, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

A greve foi convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), com o objetivo de reivindicar junto da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.



Com Lusa.