O Conselho Internacional de Enfermagem (ICN – Internacional Council of Nurses), que representa 20 milhões de enfermeiros pelo mundo fora, manifestou o seu apoio aos enfermeiros portugueses.

Numa carta enviada à Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, pode ler-se: "Os enfermeiros devem ser apoiados, respeitados, deve haver investimento e existe agora uma base de evidências muito significativa que destaca claramente a ligação entre a saúde e o bem-estar das pessoas e a força de trabalho de enfermagem".



Na mesma missiva, o ICN lembra que ter o número adequado de profissionais é fundamental para os doentes e os profissionais, ao mesmo tempo que relembra que se enfrenta "uma escassez global significativa de enfermeiros" e que muitos profissionais estão a abandonar a profissão "devido às condições precárias de trabalho, desde a ausência de carreira aos baixos salários".



"O ICN revela, por isso, que está empenhado em apelar aos governos no sentido de alertar para esta situação e promover a adoção de medidas que travem esta situação", indica a carta.



A missiva surge numa altura em que os enfermeiros se encontram em greve.



Sindicato quer enfermeiros de todos os setores a fazer greve

Na passada sexta-feira, 15 de fevereiro, a ministra da Saúde divulgou as conclusões do parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a greve dos enfermeiros cirúrgicos. A Procuradoria afirmava que a mesma era ilícita. A resposta por parte dos enfermeiros surgiu apenas este domingo à noite. O Movimento Greve Cirúrgica e a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) querem reforçar o impacto da paralisação, mesmo apesar da requisição civil decretada pelo Governo.



No entanto, este movimento e a associação querem alargar o espectro da greve. Se até agora esta se estendia apenas aos blocos cirúrgicos, o novo objetivo é que a mesma seja para todos os sectores que necessitem de enfermeiros.



Porta-voz da ASPE contou à TSF que a meta para esta segunda-feira é "reforçar" a greve levando a adesão aos "100%", ou seja a todos os serviços para mostrar que os enfermeiros estão unidos "em volta das reivindicações de uma classe profissional e não apenas dos que trabalham nos blocos operatórios".



À altura da publicação desta notícia ainda não havia dados sobre os efeitos concretos dete apelo à greve.



A associação sindical e o movimento acusaram ainda o Governo de "coação" contra os enfermeiros por alegadamente usar "estratégias jurídicas" para travar a paralisação com um parecer da PGR que tal como o primeiro, de dezembro, ainda não foi totalmente divulgado pelo Ministério da Saúde. O conteúdo do mesmo foi apenas divulgado pelo Ministério da Saúde.



Notícia corrigida às 14h14: Missiva do Conselho Internacional de Enfermagem não faz referência à greve dos enfermeiros.