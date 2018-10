Num comunicado divulgado no site da Federação dos Sindicatos dos Transportes (FECTRANS), esta anuncia que a greve marcada para sexta-feira só será realizada a 31 de Outubro.



Na nota pode ler-se que, "face à posição fechada do Governo/Administração da IP, as organizações sindicais decidiram reformular as formas de luta em curso, começando pelo adiamento da greve", de sexta-feira para o último dia de Outubro, "nos mesmos moldes".