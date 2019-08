E ao sétimo dia, os motoristas descansaram. O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou este domingo que a greve foi desconvocada e "estão reunidas as condições para negociar" com a ANTRAM e o Governo.

"Tendo em conta que estão reunidas as condições para podermos negociar com a ANTRAM e com o Governo, foi deliberado aqui no nosso plenário desconvocar a greve", afirmou Pardal Henriques. O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, anunciou que a decisão foi tomada durante o plenário de trabalhadores do sindicato, que decorreu esta tarde em Aveiras de Cima e teve a duração de três horas.



Aos jornalistas, o dirigente explicou, no entanto, que a greve poderá voltar a ser convocada sobre "horas extraordinárias, fins-de-semana e feriados" caso a ANTRAM seja intransigente na reunião que se realizará na próxima terça-feira, dia 20, entre a associação patronal e o sindicato, com mediação do Governo.





A paralisação, que começou na segunda-feira, dia 12, foi inicialmente convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente dos Motoristas (SIMM), mas este último desconvocou o protesto na quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.



São Bento indicou ainda que a decisão não é "um passo atrás", mas sim "um passo em frente", "necessário para avançar". As negociações

O comunicado lido por Francisco São Bento refere que os associados irão "tomar todas as ações adequadas à defesa dos motoristas de matérias perigosas, incluindo o recurso à medida mais penalizante" caso "a ANTRAM demonstre uma postura intransigente na reunião".

Após a desconvocação da greve pelo sindicato de motoristas de matérias perigosas, o Governo confirmou que a reunião entre as partes envolvidas será esta terça-feira, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa.



"Se [a greve] está desconvocada, a reunião é terça-feira", disse à Lusa fonte oficial do ministério liderado por Pedro Nuno Santos, sem adiantar mais informação.



No sábado, a associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se para integrar um processo de mediação junto da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, afirmando ser convicção da "associação que um processo de mediação, realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema".



De seguida, o porta-voz do sindicato de motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, disse ver com agrado a disponibilidade da associação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento já debatida seja aceite.



