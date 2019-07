Médicos e enfermeiros vão esta semana paralisar serviços de saúde em todo o país, com duas greves que se estendem por quatro dias e que em comum têm a dignificação das profissões e melhores condições para o SNS.

Segundo Roque da Cunha, nos centros de saúde a adesão nacional ronda os 80% a 85%, nos blocos operatórios dos hospitais está pelos 80% e nas consultas externas hospitalares situa-se entre os 75% e os 80%.Muitas cirurgias estarão a ser afetadas pela greve, uma vez que há várias dezenas de blocos cirúrgicos encerrados.O Hospital de São João, no Porto, tem hoje apenas três das 12 salas de cirurgia a funcionar e registou também algumas consultas canceladas.Em Coimbra, os números preliminares de adesão à greve no Centro Hospitalar e Universitário rondam os 80% no caso dos médicos e cerca de 85% nos enfermeiros.Ainda na zona Centro, o SIM indica que o Hospital de Leiria teve uma adesão de 100% à greve nos blocos operatórios.Também na região de Lisboa, várias consultas foram afetadas e há muitos blocos operatórios encerrados, como no caso do hospital de S. José, uma das unidades onde hoje estiverem dirigentes do SIM a fazer o balanço da paralisação.Panorama semelhantes registou-se no Alentejo, com consultas e cirurgias adiadas em hospitais e centros de saúde numa adesão que a nível regional ronda os 90% a 95%.A greve dos médicos provocou também a paragem dos blocos operatórios nos hospitais do Algarve, que só estão a funcionar para doentes urgentes.Até ao momento ainda não há dados nacionais da adesão à greve dos enfermeiros decretada por um dos sindicatos de enfermagem.A paralisação dos enfermeiros começou hoje pelas 08:00, sendo que a dos médicos decorre desde as 00:00.Como em todas as greves no setor da saúde, há serviços mínimos a serem cumpridos, incluindo-se todas as urgências, unidades de cuidados intensivos e alguns tratamentos, como quimioterapia.Após o primeiro balanço da greve, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) acusou a ministra da Saúde de irrelevância política e de ter já "atirado a toalha ao chão", apelando ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças para que tornem a saúde uma prioridade."A senhora ministra já assumiu ela própria que não é só Centeno, já deitou a toalha ao chão. Já está perfeitamente acomodada (...). A irrelevância política é evidente", afirmou Roque da Cunha à agência Lusa.O dirigente sindical pede ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças que compreendam que a saúde tem de ser uma prioridade, lamentando e estranhando que António Costa nunca tenha recebido os sindicatos médicos."O primeiro-ministro tem na saúde um irritante, é aquilo que o incomoda", acrescentou.Rejeitando uma visão do Governo de que "está tudo bem", recordou que há mais de 700 mil utentes sem acesso a médico de família e que há doentes que esperam dois anos por uma consulta hospitalar."Os utentes não entendem que se diga que está tudo bem", afirmou à Lusa.Com a greve que hoje começou, e que se prolonga até às 24:00 de quarta-feira, os médicos exigem que todos os portugueses tenham médico de família, lutam pela redução das listas de utentes dos médicos e por mais tempo de consultas, querem a diminuição do serviço em urgência das 18 para as 12 horas, entre várias outras reivindicações, que passam também por reclamar que possam optar pela dedicação exclusiva ao serviço público.O primeiro dia de greve foi decretado pelo SIM e o segundo dia, quarta-feira, foi decidido pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que marcou para o mesmo dia à tarde uma concentração de protesto junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.Quanto aos enfermeiros, a greve decretada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor) vai prolongar-se até ao final do dia de sexta-feira.O sindicato reclama o descongelamento das progressões de todos os enfermeiros, independentemente do vínculo ou da tipologia do contrato de trabalho e que sejam definidos os 35 anos de serviço e 57 de idade para o acesso à aposentação destes profissionais.Exige ainda que o Governo inclua medidas compensatórias do desgaste, risco e penosidade da profissão, assegurando as compensações resultantes do trabalho por turnos, defina condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores que determinem a identificação do número de postos de trabalho nos mapas de pessoal e que garanta, no caso dos especialistas, uma quota não inferior a 40%.