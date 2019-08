A falta de anestesistas em hospitais de Lisboa impediu a transferência de uma mulher grávida do Hospital Amadora-Sintra para outra unidade de saúde durante este sábado.

De acordo com fonte do gabinete de comunicação do hospital ao Público, "nem o Hospital de Santa Maria, nem a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, tiveram capacidade para a receber porque também não tinham anestesistas".

O parto do bebé da grávida em questão acabou por acontecer durante a manhã de domingo no próprio Amadora-Sintra, que apenas tem dois anestesistas de escala no início deste mês de agosto.

Ao Público, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo refere que "as maternidades de Lisboa estão a receber grávidas" e que a transferência de utentes é articulada como CODU/INEM, "no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta".