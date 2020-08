ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.

De repente, uma das maiores sociedades de advogados do País, a Vieira de Almeida (VDA), pode ter acesso a centenas de emails de advogados e funcionários de uma das suas principais concorrentes, a PLMJ. Este é o cenário que está montado no processo do "hacker" Rui Pinto, cujo julgamento começa em Setembro. Mas, até ao arranque da audiência, os autos do processo revelam uma guerra pelo acesso à informação do Apenso F, onde, além dos emails dos advogados, constam comunicações do anterior diretor do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Amadeu Guerra.Foi no dia 16 de julho que o juiz Pedro Lucas - um dos "asas" do coletivo que irá julgar o processo - deu autorização para que a Doyen, representada pela VDA, tivesse acesso ao conteúdo do Apenso F. Os advogados João Medeiro e Inês Almeida Costa, - assistentes no processo e que, à data dos factos, trabalhavam na PLMJ, estando atualmente na VDA - alegaram, em seguida, uma irregularidade no despacho do juiz, já que a mesma não tinha sido sujeita ao contraditório, argumento acompanhado pela procuradora do Ministério Público, Marta Viegas.Porém, num despacho de 31 de julho, o juiz Pedro Lucas manteve a sua decisão, apontando até várias contradições ao Ministério Público, uma vez que, segundo o magistrado judicial, nas outras fases do processo, investigação e acusação, o próprio MP deu acesso ao tal Apenso F a alguns dos intervenientes no processo. "Fica sem se perceber qual o motivo ou critério pelo qual os sujeitos processuais ora requerentes [João Medeiros e Inês Almeida Costa] e o próprio Ministério Público entendem afinal que o Apenso F pode ser disponibilizado (e já foi em fase anterior do processo) a alguns sujeitos processuais, mas não o poderá ser a outros", escreveu Pedro Lucas, num despacho a que a SÁBADO teve acesso.O Ministério Público saiu em defesa da PLMJ e do antigo diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, cuja caixa de correio também se encontra anexada ais autos do processo. No recurso, Marta Viegas alega, por um lado, que no caso dos advogados da PLMJ o acesso aos emails vai comprometer o segredo profissional e, por outro, no que diz respeito à caixa de correio do ex-diretor do DCIAP podem estar em causa informações sobre processos em segredo de justiça e outras classificadas mesmo como Segredo de Estado.