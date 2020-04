A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que houve falhas no fornecimento de zaragatoas (instrumento para recolher amostras para análise) em "vários pontos do sistema" e que estão a chegar mais de 80 mil. Anunciou ainda que entre 1 de março e 1 de abril foram feitos 88 mil testes em Portugal.





FFP2 e ainda batas, toucas e luvas cirúrgicas. Há ainda 144 ventiladores de uma encomenda de 1.500 que irão chegar ao país este domingo.

Marta Temido revelou ainda que foram encomendadas 3 milhões de máscaras cirúrgicas, 400 mil máscarasSobre testes, Marta Temido referiu que faltaram zaragatoas nos últimos dias em vários pontos do país e que foram já encomendadas 80 mil, bem como 260 mil testes. Entre 1 de Março e 1 de Abril foram realizados mais de 88 mil testes. 53% em público e 47% em privado, anunciou a minsitra, acrescentando que apenas no dia 1 de abril foram processadas 9.041 amostras de covid-19.A ministra da Saúde Marta Temido confirmou os dados disponibilizados pelo boletim epidemiológico deste sábado, onde se anunciavam 266 mortos e 10.524 confirmados. Revelou ainda que a taxa de letalidade é de 2,5% e olhando para a faixa etária dos mais de 70 anos essa mesma taxa sobe para os 10,3%.A ministra explicou ainda o porquê de já não se confirmar uma morte na região do Alentejo: foi uma pessoa que não morreu devido à Covid-19, apesar de estar infetado.Marta Temido disse ainda que o chamado índice R0 (numero de médio de casos infetados por cada caso) foi de 1,81 entre 21 de fevereiro e 16 de março.A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, diz que as autoridades de saúde estão a tentar perceber as melhores formas para perceber quando se pode aliviar a pressão sobre o isolamento e como essa retirada de medidas pode fazer evoluir a epidemia no país, lembrando que será sempre "um equilíbrio difícil que necessita de muita ponderação".Graça Freitas diz ainda que o Instituto Ricardo Jorge está a testar a hipótese de apurar a imunidade, mas que os testes ainda não entraram na fase piloto desse projeto de descobrir quando pode começar a ser implementado esse teste. Mas a DGS garante que esses testes vão ser introduzidos em Portugal a partir do momento em que a metodologia for acertada."Todos temos medo. Mas este é o momento de equilibrar o medo e a coragem. A coragem de ficar em casa, de continuar a ajudar os outros desde que devidamente protegidos, e a pedir ajuda quando precisamos dela", reforçou a minsitra da Saúde durante a conferência de imprensa.