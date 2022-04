Governo reconhece que existem erros na lei anti-Carlos Alexandre

As mais lidas

Depois de ter gerado polémica entre juízes e magistrados e menos de um mês depois de a lei dos novos impedimentos dos magistrados ter entrado em vigor, o Governo prepara-se para reverter várias mudanças, avança o Correio da Manhã.







TIAGO PETINGA/LUSA

A ‘lei anti-Carlos Alexandre’, como é conhecida, prevê que um juiz seja impedido de participar numa certa fase do processo penal por ter praticado atos em momentos anteriores do mesmo processo.Leia mais no Correio da Manhã