A proposta será introduzida no Orçamento de Estado de 2019, confirma a Secretária do Estado dos Assuntos Fiscais. O calendário das cobranças também irá sofrer alterações.

Em 2019, o Governo português quer apresentar alterações relativas ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a nível das prestações e do calendário das cobranças. O objectivo principal da mudança passa por diluir o peso do valor do imposto no orçamento mensal das famílias e reduzir o incumprimento, avança o Jornal de Notícias.

O Executivo propõe que os contribuintes que paguem mais de 100€ de IMI comecem em 2019 a poder liquidá-lo em três prestações, dividindo assim o peso do valor ao longo do ano. A única excepção são os proprietários que tenham um imposto até 100€, que terão de pagar o montante de uma só vez. A ideia mantém-se para os restantes escalões: entre 100€ a 250€; de 250€ a 500€ e mais de 500€ poderão ser pagos também em três vezes.

Até hoje, os proprietários com imposto até 250€ têm de pagar o valor de uma só vez. Apenas aqueles com montantes superiores podem recorrer ao pagamento fraccionado: se for até 500€, pode ser pago em duas prestações; se passar esse valor, será liquidado em três.

Além das modificações nas modalidades de pagamento, o Governo também quer introduzir um novo calendário e afastá-lo da altura da celebração da Páscoa, uma época de maior despesa para a generalidade das famílias. A primeira prestação – que será a única para os contribuintes que paguem 100€ de imposto municipal – será paga em Maio, em vez de Abril. As outras ficarão para Setembro e Novembro.

A proposta visa aliviar o "imposto por um maior número de prestações nos casos dos contribuintes que, actualmente, pagam o IMI numa única prestação até 250€ euros ou em duas prestações até 500€", esclareceu a Secretária do Estado dos Assuntos Fiscais, em declarações ao jornal.

A Associação de Municípios Portugueses já foi chamada a dar o seu parecer sobre o projecto. Embora a ANMP concorde com algumas mudanças sugeridas, lembra que haverá dificuldades de tesouraria no mês de Junho, devido ao pagamento do subsídio de férias. Para resolver a questão, sugere que os contribuintes com imposto entre 100€ a 500€ paguem em duas prestações em vez das três propostas pelo Executivo de António Costa.