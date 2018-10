Governo promete solução para bolseiros do IPMA até ao fim do ano

José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, assegurou esta quarta-feira, 3 de Outubro, aos bolseiros do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que a abertura dos concursos ocorrerá ainda este ano. Em causa estão os 126 profissionais cuja homologação no âmbito do PREVPAP, o programa de regularização dos vínculos precários no Estado.A garantia do governante, feita ao telefone, chegou um dia depois de se ter reunido com o núcleo de bolseiros do instituto e no dia em que se manifestaram contra a precariedade no IPMA. No encontro de terça-feira, Apolinário tinha-lhes prometido sensibilizar as Finanças e a Direcção-geral do Orçamento para a descativação de verbas, o problema indicado pela direcção do IPMA para ainda não ter concluído o PREVPAP.Os bolseiros protestaram esta quarta-feira junto ao Noruega , um navio que parte em campanha europeia com 80% de bolseiros.