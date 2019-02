O executivo vai antecipar-se em seis meses à meta europeia de acabar com dezenas de produtos de plástico de utilização única. Restaurantes e bares também serão afetados.

A forma como consome bebidas no cinema ou numa saída à noite vai mudar para sempre. O Governo decretou que, até ao segundo semestre de 2020 vão deixar de ser vendidas palhinhas e copos de plástico descartáveis nos restaurantes e bares portugueses, bem como nos supermercados.



A partir de julho de 2020 a venda de palhinhas, pratos, talheres, copos e cotonetes de plástico vai ser proibida em Portugal. O Governo nacional antecipa-se assim a Bruxelas por seis meses.



A decisão do Ministério do Ambiente de antecipar a diretiva europeia que obriga ao fim da comercialização de descartáveis foi está a ser avançada pelo jornal Público.



A medida já está a ser aplicada em toda a administração pública, tendo organismos do Estado sido proibidos de comprar produtos de plástico de utilização única. Em declarações ao Público, o ministro do Ambiente justifica a medida dizendo que, antes desta decisão do Governo, "a indústria já teria" de se adaptar até 2021.



Matos Fernandes disse ao jornal diário que o Governo pretende "antecipar no mínimo em seis meses, talvez um ano, aquilo que é definido pela diretiva" vinda de Bruxelas.



A categoria de plásticos a reduzir inclui caixas para hambúrgueres, sanduíches e saladas, bem como recipientes para frutos, legumes, sobremesas ou gelados. Além disso, os Estados-membros têm de assegurar a recolha reciclagem de pelo menos 90% das garrafas de plástico descartáveis até 2025, dita a directiva europeia.



Com esta medida vão também desaparecer os sacos de plástico oxo-degradáveis, ainda usados em alguns hipermercados. Vai ser proibido vendê-los a partir de 1 de Janeiro de 2020, contou Matos Fernandes ao Público.