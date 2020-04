Esta sexta-feira, o Ministério da Saúde proibiu os delegados de saúde pública de cada município de divulgar o boletim epidemiológico para a covid-19, devendo restringir-se aos dados disponibilizados pela Direção-Geral da Saúde (DGS). As Câmaras de Espinho, Boticas, Valpaços e Chaves já manifestaram o seu desagrado pela proibição.

A Câmara Municipal de Espinho anunciou que não prescindirá do direito de informar diariamente a população sobre a evolução epidemiológica local da pandemia da covid-19, apesar das instruções em contrário por parte do Ministério da Saúde.

Essa autarquia do distrito de Aveiro considera que os dados divulgados pela DGS se vêm revelando menos atualizados do que os dos municípios e, segundo a autarquia, até "altamente discrepantes".

Só no caso concreto de Espinho, por exemplo, a Comissão Municipal de Proteção Civil, dirigida por inerência do cargo pelo presidente da Câmara, indicava na sexta-feira à noite 48 casos de infeção por covid-19 no concelho, enquanto a DGS se ficava pelos 37.

É por isso que Joaquim Pinto Moreira, que chefia o executivo camarário e proteção civil local referiu que a "Comissão Municipal de Espinho não abdicará desse direito [de divulgação dos dados locais] e dá conta pública da sua estupefação, indo naturalmente interpelar o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna sobre este assunto".

Manifestando-se "frontalmente contra" o silêncio imposto pelo Governo, o autarca social-democrata defende que essa limitação "assume particular gravidade quando se trata de vedar informação imprescindível à própria Autoridade de Proteção Civil territorialmente competente".

Para Pinto Moreira, essa restrição constitui "um obstáculo à tomada de decisão e capacidade de antecipação de medidas de contingência como as que têm vindo a ser atempadamente implementadas, muitas delas ainda antes de indicações oficiais por parte das autoridades de saúde, apesar de mais tarde essas as reconhecerem e as adotarem" também como úteis.

"É, portanto, impensável que a Autoridade de Saúde Local se abstenha de disponibilizar a informação mais apurada que possui, remetendo as autoridades de proteção civil municipais para um boletim que diariamente é disponibilizado à população, mas que contém apenas dados parciais, altamente discrepantes com a realidade que nos era dada a conhecer e que partilhávamos diariamente", disse o presidente da Câmara.

Durante o último mês, a USP do Alto Tâmega, que junta seis municípios, tinha divulgado um total de 29 boletins epidemiológicos, assinalando a evolução diária dos casos positivos de covid-19, o número de casos suspeitos e o número de pessoas em vigilância ativa nesta região do distrito de Vila Real.

"Quero manifestar o mais profundo desagrado e completa revolta com a atitude tomada hoje pelo gabinete da ministra da Saúde, que impediu da USP (Unidade de Saúde Pública) do Alto Tâmega de continuar a divulgar o boletim epidemiológico onde todos os dias dava conta dos casos registados na região", destaca o comunicado divulgado pela autarquia de Boticas.

O texto assinado pelo presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, explica que a divulgação era um trabalho "feito em consonância com os municípios do Alto Tâmega" e que "tinha como único objetivo manter a população informada e atualizada".

O comunicado da autarquia de Boticas acusa ainda o Ministério da Saúde de estar a "fugir à verdade" e "manipular" os números que apresenta aos portugueses.

Também a Câmara de Valpaços reagiu em comunicado, manifestando um "enorme sentido de revolta".

"É de lamentar esta decisão governamental, visto a covid-19 ser uma doença altamente contagiosa e de fácil propagação", refere.

A autarquia liderada por Amílcar Almeida assinala ainda no comunicado que "nem sempre o referido relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) retrata com rigor e veracidade o número de infetados".

Já a Câmara de Montalegre divulgou em comunicado a "imposição da Direção-Geral da Saúde", que obriga a autarquia a deixar de publicar diariamente os dados da pandemia na região.

Referindo ser "uma decisão de âmbito nacional", o município liderado por Orlando Alves acrescenta ainda que os únicos dados a divulgar serão os fornecidos pela DGS.



Numa nota informativa publicada pela Câmara de Chaves, a autarquia informa que, "por imposição da Direção Geral da Saúde (DGS), deixará de publicar o relatório epidemiológico referente ao COVID-19".



O Município liderado por Nuno Vaz "lamenta profundamente o caminho, da censura, escolhido pela Autoridade Nacional de Saúde, que impede a divulgação de informação mais detalhada e fidedigna, que contribuía diariamente para a informação atualizada da população".



Salvador Malheiro, o presidente da Câmara Municipal de Ovar, contestou nas redes sociais, mais uma vez, os números de casos confirmados de covid-19 no seu concelho. No Twitter, afirmou que em vez dos 379 casos confirmados anunciados pela DGS, se verificam 546 em Ovar.





546 foi o número fornecido pelo ACES, há minutos, relativo aos infectados confirmados actualmente no Município de Ovar.

Vamos ver que número apresenta a DGS amanhã....hoje apresentaram só 379. — salvador malheiro (@slvdrmalheiro) April 10, 2020

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quinta-feira (+10,9%).

Dos infetados, 1.179 estão internados, 226 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 233 doentes que já recuperaram.