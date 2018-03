Um atentado em França esta sexta-feira resultou na morte de quatro pessoas - incluindo um português e o atirador. Três pessoas ficaram feridas, entre elas um polícia que está em estado grave.

O Governo Português reagiu ao fim da tarde ao ataque terrorista ocorrido em França esta sexta-feira.Num comunicado, o Governo declara que "repudia e condena de forma veemente o ataque terrorista" ocorrido no sul de França, do qual resultaram três mortes confirmadas, entre as quais um português, anunciou o secretário-de-estado das Comunidades Portuguesas.O Ministério dos Negócios Estrangeiros informa, através de comunicado, que "lamenta profundamente a perda de vidas humanas inocentes e apresenta as suas condolências às famílias das vítimas, bem como faz votos de rápida recuperação aos feridos, reiterando a sua solidariedade para com o povo francês".O comunicado informa ainda que a situação em França está a ser acompanhada pela Embaixada e pelos consulados portugueses no país.O Ministério dos Negócios Estrangeiros refere que este atentado, novamente reivindicado ou inspirado pelo auto-proclamado Estado Islâmico "demonstra, uma vez mais, a importância de reforçar a cooperação na forma de prevenir e combater o terrorismo", declarando ainda que o "Governo Português mantém e reforça o seu apoio à República Francesa na luta contra o terrorismo sob todas as suas formas, apoiando a prossecução das necessárias acções, em diferentes níveis (internacional, europeu e bilateral), de prevenção e repressão de actos terroristas, na defesa da liberdade e da tolerância, valores que fundam as nossas sociedades".