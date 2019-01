Prémio pretende “dar um impulso à medida e fazer a reutilização avançar” e será oferecido às 20 escolas públicas que mais manuais reutilizarem.

O Governo criou um prémio para retribuir aos estabelecimentos de ensino o esforço na reutilização de manuais. Assim, as 20 escolas públicas que mais manuais escolares reutilizarem receberão do Estado dez mil euros no início do ano letivo. A novidade foi dada ao Público por Alexandra Leitão, secretária de Estado adjunta e da Educação.

A medida pretende "dar um impulso à medida e fazer a reutilização avançar" e está integrado na campanha Escola Mega Fixe, que atribui também - para além do prémio em dinheiro – um selo que distingue as cem escolas exemplares nas políticas de reutilização de livros. "Queremos pôr todas as escolas a lutar pela reutilização", afirma Alexandra Leitão ao jornal.

A escolha destas 20 escolas será feita no final do ano letivo, através de um ranking concebido pelo Ministério da Educação. O cálculo da quantidade de manuais reutilizados parte do número registado por cada escola no portal Mega. Depois disto, o Governo oferece às 20 escolas com maior percentagem de reutilização um prémio de dez mil euros.

A reutilização de manuais escolares em escolas públicas permitiu uma poupança de pelo menos 1,2 milhões de euros em mais de 110 mil livros do 1º ciclo do ensino básico, até ao momento. Os números são animadores mas, ainda assim, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, alerta que 25% dos estabelecimentos de ensino não reutilizou qualquer manual.