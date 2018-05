O Ministério da Administração Interna veio esta quarta-feira negar que tenha ocultado o relatório da Protecção Civil sobre o fogo de Pedrógão Grande, onde é referido que dados cruciais para a investigação foram apagados dos registos do sistema.

Em comunicado, o ministério diz o seguinte:



"Na sequência da notícia publicada hoje pelo Jornal Público, com o título "Inspecção revela que houve provas do combate ao incêndio que foram apagadas ou destruídas", o Ministério da Administração Interna esclarece:

- É falsa a informação de que o Governo tenha "escondido" o relatório desde Novembro.

- Os documentos a que se refere a notícia foram remetidos ao Ministério Público, junto da Comarca de Leiria, no dia 20 de Novembro, para efeitos de investigação, estando assim abrangidos pelo segredo de justiça.



Este relatório da auditoria feito pela Direcção Nacional de Auditoria e Fiscalização da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) ao incêndio de Pedrógão Grande revela que os auditores se depararam com a inexistência de provas documentais sobre o trabalho de combate ao fogo. Existiram ainda as falhas na organização inicial do combate ao incêndio que já haviam sido reveladas pelo primeiro relatório independente.