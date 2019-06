E durante a reunião com a ministra os enfermeiros querem tentar perceber se o Governo tem margem para realizar a correção para os descongelamentos no SNS e restantes enfermeiros em hospitais públicos. "O Governo não está a cumprir a lei que criou", acusa a enfermeira.

Lucília Leite revela que após um ano e meio em que foram aprovados os descongelamentos dos enfermeiros, mais de metade destes profissionais continuam com as carreiras descongeladas. "No Serviço Nacional de Saúde (SNS), praticamente nenhum dos enfermeiros conseguiu o descongelamento a que têm direito", revelou a representante sindical.Mas segundo a própria sindicalista, os enfermeiros avançam com pouca confiança para esta negociação no que diz respeito aos descongelamentos. "Não acreditamos que as correções para estas duas primeiras situações venha a ocorrer, até porque o Governo já teve tempo para o fazer e corrigir as injustiças criadas entre enfermeiros com a regularização da carreira", confessa a enfermeira que assume não se querer conformar, já que a solução arranjada pelo Governo o que fez foi criar novas situações de injustiça entre os enfermeiros.Já o terceiro tema em cima da mesa é o cumprimento dos acordos de contratação. "O tempo está quase a acabar e queremos receber as garantias de que não vai haver um abandono do que foi atingido, por parte do executivo", explicou Lucília Leite, confessando ainda que espera que "o acordo atingido esteja a ser cumprido já a partir de setembro".Em janeiro deste ano, o Governo autorizou a contratação de 450 enfermeiros e de 400 assistentes operacionais nos hospitais públicos, satisfazendo uma das reivindicações dos enfermeiros, vindo para reforçar o SNS."A autorização conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças prevê a contratação destes profissionais por tempo indeterminado, na medida em que irão satisfazer necessidades permanentes de serviço, dando resposta, em simultâneo, às necessidades sazonais, ou seja, associadas ao período de inverno e ao surgimento de síndromas gripais e respiratórios", explicava em janeiro a ministra da Saúde, depois de uma reunião com a ASPE.

Em março passado, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que o Governo tudo fará, dentro das suas limitações, "para responder àquilo que são as expectativas da profissão de enfermagem", mas "sempre com a nota de que, em última instância", há um "sistema complexo para gerir e que não se pode desequilibrar a favor da satisfação de uma reivindicação única ou da reivindicação de um grupo profissional único".

A ASPE foi uma das duas estruturas sindicais que convocaram as duas "greves cirúrgicas" em blocos operatórios de hospitais públicos no final do ano passado e no início de 2019.