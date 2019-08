O primeiro-ministro, António Costa , anunciou, na tarde desta segunda-feira, que o Governo já "ordenou o transporte de mercadorias feito pela GNR e PSP" devido à greve dos motoristas "A situação mais complicada é no Algarve", revelou também, explicando que "os militares das forças armadas já estão pré-posicionados para serem utilizados em caso de requisição civil". Já no aeroporto de Lisboa, por exemplo, Costa assumiu que o número de cargas que foi feito "está aquém do que deveria ter sido feito".

O primeiro-ministro garantiu ainda que "o Governo não está refém de eleições" e que, como tal, irá "exercer as competências como é dever, independentemente do custo eleitoral que essas medidas tenham".