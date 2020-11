Portugal vai definir os critérios para a vacinação da Covid-19 em dezembro

Depois de afirmar que Governo está a "preparar tudo" para poder ter a distribuição da vacina em janeiro de 2021, a ministra da Saúde, Marta Temido, indicou que o objetivo é que Portugal esteja "preparado para assegurar o armazenamento e a administração segura da vacina".



A ministra da Saúde avançou ainda que Portugal irá definir os critérios para a vacinação "a curto prazo". Este plano de vacinação será apresentado no início do mês de dezembro. "É certo que ainda temos informação limitada sobre as potenciais vacinas e estamos a trabalhar num cenário de incerteza, mas não podemos deixar de planear, de gerir a incerteza", disse.



Sobre a pressão nos hospitais da região Centro, Marta Temido lembra que apesar do número de camas ser menor, o número dos contágios na região são também inferiores aos do Norte e Lisboa e Vale do Tejo.

"A capacidade de expansão da região Centro é de 4044 camas de enfermaria geral e 135 em cuidados intensivos", aponta.



Sobre a notícia desta quarta-feira que apontava que o SNS tinha gasto 54 milhões de euros em testes no privado, Marta Temido sublinhou que existem 49 laboratórios de privados e 30 de academia. "É natural que tenha um custo na realização de testes", disse.