No pódio dos apoios ficaram os três maiores grupos de media em Portugal. A Impresa - que tem a SIC e o Expresso - tem direito a receber quase 3,5 milhões de euros. A MediaCapital - TVI e um conjunto de rádios - vai receber quase 3,4 milhões. E a Cofina - detentora da SÁBADO, do Correio da Manhã, CMTV, entre outros - com 1,6 milhões de euros.

O Ministério da Cultura enganou-se no apoio financeiro ao jornal digital Observador ao publicar um valor cerca de quatro vezes menor do que o devido de acordo com os critérios oficiais. Em vez do apoio inicial de 19,9 mil euros caberá ao Observador uma verba próxima de 90 mil euros, apurou a SÁBADO. O jornal aguarda a confirmação do valor final mas deverá, ainda assim, manter a rejeição da verba.O apoio governamental aos media funciona sob a forma de compra antecipada de publicidade institucional - um adiantamento da contratualização para compensar as quebras de receita de publicidade causadas pela pandemia de Covid-19 - e os montantes foram publicados ontem em Diário da República. Do bolo de 11,7 milhões de euros para contratos de publicidade do Estado nos media nacionais, o Observador receberia menos 0,2%.A administração do jornal tomou uma posição hoje de manhã, anunciando a recusa do apoio. A administração aponta que "o Governo não divulgou como fez os cálculos dos montantes", criticando o carácter "omisso" do programa. O jornal criticou o que considera ser um apoio muito próximo da "subsidiação directa", modelo que já tinha criticado numa carta enviada ao Governo no final de Março.A administração entretanto foi contactada pelo Ministério da Cultura, que revelou a existência de um erro na verba atribuída: não é de 19,9 mil euros, mas sim próxima de 90 mil euros. O valor final está por confirmar oficialmente. Ainda assim, a administração do jornal deverá manter a recusa em receber o dinheiro.O Observador e o jornal digital ECO (que receberia tambem cerca de 19 mil euros) foram os dois orgãos de comunicação social que até agora recusaram receber o apoio. O presidente do Conselho de Administração da Swipe News, Rui Freitas, anunciou hoje a recusa do apoio numa coluna publicada no próprio jornal, mostrando-se contra o modelo encontrado pelo Governo.As verbas foram transferidas usando os critérios da lei que regula a publicidade institucional do Estado, de 2015. Esta define que 25% das verbas tenha de ser canalizadas para orgãos da imprensa regional e local. As verbas foram publicadas por grupo de comunicação social, sem distinguir as publicações, nem explicitar - entre os vários critérios definidos na lei - exactamente como se chegou aos valores finais dos contratos.