Coronavírus: Governo desmente recolher obrigatório

Há uma mensagem tem estado a circular pelas redes sociais e anuncia um uma nova fase do estado de emergência, com recolher obrigatório. Mas é falsa.

"É completamente falso. O que é preciso é que toda a gente cumpra as regras que estão em vigor", reage à SÁBADO fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.

A mensagem que tem sido divulgada sobretudo através do Whatsapp cita uma alegada fonte "nos Altos Estudos Militares", mas não tem qualquer fundamento.

A mensagem é esta: "?AVISO: Bom dia Amigos e Amigas, Antes demais as minhas desculpas por esta msg. mas acabei de receber uma chamada de amigo que está nos Altos Estudos Militares e pediu-me para...

Pedir a todos e todas que passem esta msg. a todos os vossos contactos ...

Estamos a menos de 48h de entrar me "Estado de Emergência 2", quer isto dizer que hoje às 16h o Primeiro Ministro vai pedir a Belem (presidente da Républica), que suspenda o "DIREITO À LIBERDADE", isto quer dizer que iremos ter:

1- Recolher Obrigatório

2- Para nos deslocarmos teremos de ter autorização das entidades responsáveis.

Acabam-se os "passeios higiénicos", só deslocações na área da residência.

Por isso amigos... peçam a todos os vossos contactos que FIQUEM EM CASA!!

Obrigado a todos e todas!!"

Se a receber, não a reencaminhe, porque se o fizer estará a espalhar informação falsa.

Para já, só está impedido de quebrar o isolamento social quem estiver internado ou sob vigilância ativa determinada pelas autoridades de saúde. Quem quebrar essa regra incorre no crime de desobediência.

Quem faz parte dos grupos de risco está abrangido por um dever especial de proteção e todos os outros por um dever especial de recolhimento, devendo todos só realizar saídas de casa por motivos específicos. Mas não há um recolher obrigatório nem sanções para quem violar estes deveres.