Na mesma conferência, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Tiago Antunes, declarou a situação de emergência energética já a partir da meia-noite deste sábado e até às 23h59 do dia 21 de agosto.









Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), remetido esta quinta-feira para aferir a legalidade da greve dos motoristas, considera que os serviços mínimos da greve dos motoristas "podem ser mais extensos de maneira a salvaguardar outros interesses", como o "interesse maior que é o bem-estar dos portugueses e das portuguesas", leu o ministro do Trabalho. Veira da Silva indicou ainda que as condições da greve têm de "obedecer aos preceitos da nossa Constituição".O ministro do Ambiente, Matos Fernandes , lembrou que dentro da rede de emergência prioritária estão inseridos veículos de emergência como ambulâncias, bombeiros e polícias. A partir de segunda-feira, postos exclusivos da rede prioritária terão um limite de 15 litros de combustível, enquanto que fora da rede prioritária os limites de abastecimento são de 25 litros para veículos ligeiros e 100 litros para veículos pesados. Este último limite ainda não tinha sido imposto.Sobre a possibilidade de ser requerida a requisição civil preventiva dos motoristas, Vieira da Silva considera que o Governo "não utilizará um instrumento mais pesado se ele não for necessário", esperando que "haja cumprimento dos serviços mínimos".

Em causa está a greve dos motoristas de matérias perigosas (sobretudo combustíveis) com início marcado para a próxima segunda-feira, dia 12, e por tempo indeterminado. A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que acusam a Antram de não querer cumprir o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.

Na quarta-feira, o Governo definiu serviços mínimos para esta greve, que vão entre os 50% para a generalidade dos postos de abastecimento de combustível e os 100% para a rede de abastecimento de emergência e serviços de saúde, segurança e proteção civil.





No entanto, os sindicatos consideram estes serviços mínimos exagerados e, por isso, avançaram já com uma providência cautelar para impugnar essa decisão do Governo. Segundo a TSF, a mesma foi rejeitada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que considerou que não existia razão para vetar os serviços mínimos, entre os 50% e os 100%, estabelecidos pelo Governo.

O ministro do Trabalho lembrou que o "direito à greve não é um direito absoluto" e que "uma greve de má-fé pode ser considerada ilícita". Vieira da Silva afirmou ainda que os serviços mínimos são mais alargados em relação à greve de abril deste ano do mesmo setor devido à duração desta - que foi decretada por período indeterminado - e dos danos económicos que possa causar.O parecer do