Governo declara situação de alerta devido ao risco de incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, assinaram esta quinta-feira o Despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta no período compreendido entre as 00h01 do dia 13 de setembro, sexta-feira, e as 23h59 do dia 14 de setembro de 2019, sábado, para todo o território de Portugal continental.





A situação de alerta é declarada "face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal", avança um comunicado conjunto do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.O despacho assinado "determina à ANEPC a emissão de Aviso à População sobre o perigo de incêndio rural e prevê ainda a solicitação à Força Aérea, através do Ministério da Defesa Nacional, da disponibilização de meios aéreos para, se necessário, estarem operacionais nos Centros de Meios Aéreos a determinar pela ANEPC", pode ler-se no comunicado.Esta declaração de situação de alerta determina ainda "o imediato acionamento das estruturas de coordenação institucional territorialmente competentes (Centro de Coordenação Operacional Nacional e Centros de Coordenação Operacionais Distritais)".