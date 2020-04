Coronavírus: Governo dá parecer favorável à renovação do estado de emergência

extraordinário, no Palácio da Ajuda,

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que o Governo deu parecer favorável à renovação do estado de emergência em Portugal devido à propagação da pandemia do novo coronavírus, após reunião do Conselho de Ministrossobre o decreto apresentado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que será apreciado esta quinta-feira no Parlamento.Em conferência de imprensa, Costa indicou que o previsto é que Marcelo decrete o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias já esta esta quarta-feira. O primeiro-ministro destacou ainda o comportamento "exemplar" dos portugueses durante as últimas semanas."Tal como dissémos há duas semanas, o comportamento dos portugueses tem sido exemplar, salvo raríssimas exceções, na auto-contenção, na auto-disciplina, quer sobre as normas de afastamento social, quer de isolamento domiciliário."O primeiro-ministro indica que este é um esforço "que vale a pena", mas reforça que é necessário continuar com os mesmos comportamentos, face à evolução dos números da pandemia da Covid-19."Se hoje temos um crescimento menos forte do número de casos contaminados e de pessoas em estado de risco, isso deve-se ao grande esforço de contenção que temos feito. Por isso, a melhor deste estado de emergência durar o menos tempo possível, é termos agora a máxima intensidade na auto-disciplina e no cumprimento das normas de contenção", afirmou Costa.

O primeiro-ministro avisou ainda que "não vale a pena ter pressas" porque ainda não chegou o momento de ver "a luz ao fundo do túnel", rejeitando precipitações no "otimismo da evolução da curva" da covid-19.

"Não vale a pena ter pressas. Este momento ainda não é o momento das pressas, ainda não é momento de vermos a luz ao fundo do túnel. Sabemos que no fundo do túnel há uma luz, mas ela ainda não está à vista", avisou.

O primeiro-ministro defendeu ser preciso "ir acompanhando a par e passo os números" da evolução da doença em Portugal. "Não podemos ser precipitados no otimismo da evolução da curva porque todos sabemos que quando começarmos a levantar as restrições, elas têm que ser levantadas lentamente porque naturalmente aí as contaminações aumentarão e não poderão aumentar para além daquilo que é controlável", explicou.

Na perspetiva de António Costa, o desejo de todos é que seja possível rapidamente "virar esta página" e "ir retomando a normalidade" da vida de todos.

O primeiro período de estado de emergência em Portugal devido à pandemia da Covid-19 foi decretado pelo chefe de Estado português a 18 de março, tendo ficado em vigor no passado dia 22 de março e até ao dia 2 de abril.

não pode vigorar por mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações - neste caso, será de 3 a 17 de abril.

Esta terça-feira, Marcelo tinha afirmado que se impunha manter as "medidas de contenção" do Estado de Emergência, depois de reunião com especialistas sobre o coronavírus.

O Presidente da República disse também que "a confirmarem-se os números", foram tomadas medidas positivas e que "valeu a pena o esforço dos portugueses" no isolamento social. " Isso dá razões aos portugueses para continuarem o que têm feito, e razão aos decisores políticos para decidirem o que decidiram no passado. Se isso significa menor preocupação, pode dizer-se que sim, sendo que preocupação está sempre presente enquanto houver processo desta natureza", concluiu.

