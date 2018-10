Através de negociações com o governo venezuelano, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lançou o Projecto Rede Portuguesa de Assistência Médica e Social que providencia apoio financeiro através de alimentação e medicamentos.

De acordo com a edição desta quinta-feira do jornal Público, o denominado Projecto Rede Portuguesa de Assistência Médica e Social na Venezuela será liderado pela Associação de Médicos de Origem Luso-Venezuelana (Asomeluve) em conjunto com a embaixada portuguesa na capital da Venezuela, Caracas, os dois consulados gerais nesta cidade e em Valência e outros oito consulados honorários.



Criada em 2003, a Asomeluve conta actualmente com uma rede nacional de cerca de 300 médicos e já possui cinco postos em cinco cidades diferentes do país sul-americano para prestar auxílio médico à comunidade portuguesa e luso-descendente. Destas - Caracas, Barcelona, Valência, Barquisimeto e Puerto Ordaz - quatro serão visitadas pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, em deslocação à Venezuela entre este sábado e a próxima quinta-feira.



"Nos últimos anos dedicámo-nos a causas humanitárias devido à profunda crise social e económica que a Venezuela vive", afirmou ao Público o presidente da associação Adérito de Sousa Ferreira, acrescentando que a comunidade portuguesa no país "tem peso social e uma grande actividade económica".



O líder da Asomeluve considera que, com o "actual regime político, a classe média em que a maioria da comunidade portuguesa se inseria tem sido prejudicada". Adérito Ferreira refere que a instituição irá encaminhar "remédios e serviços de saúde e apoio a quem não tem meios", além de "ser porta-voz destas pessoas, que são cidadãos portugueses, perante as autoridades portuguesas".