Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, com medidas implentadas com o objetivo de reduzir o fenómeno da corrupção no país.

O Governo anunciou esta quinta-feira a redução do IVA da eletricidade a partir de 1 de Dezembro deste ano. Em conferência de imprensa, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou que a medida irá traduzir-se numa poupança de 18 a 27 euros de acordo com o consumo.Em comunicado na página do Conselho de Ministros, o Governo indica que esta é uma medida que irá abranger cerca de 5,2 milhões de contratos (86% dos clientes da baixa tensão) e complementa a medida tomada no Orçamento do Estado para 2019 de redução da taxa de IVA para 6% na componente fixa das tarifas de acesso às redes nos fornecimentos de eletricidade correspondentes a uma potência contratada que não ultrapasse 3,45 kVA.Assim, o decreto-lei estabelece para todos os contratos incluídos na Baixa Tensão até uma potência contratada de 6,9 kVA (limite da tarifa social de energia) a aplicação da taxa de 13% ao consumo até 100 kWh (por período de 30 dias), aplicando-se ao remanescente a taxa normal de 23%. Este escalão de consumo, para efeito de aplicação da taxa de IVA de 13%, é reduzido em 50% para as famílias com cinco ou mais elementos.Na mesma conferência, a ministra anunciou que foi aprovada a