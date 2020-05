João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, contratou para seu motorista um militante do PS e apoiante da sua candidatura à federação distrital de Viseu que... já foi a tribunal por conduzir sob o efeito de álcool.De acordo com o despacho do Diário da República, o ex-segurança do Centro de Saúde de Cinfães, José Botelho, foi contratado no dia 21 de abril para "exercer as funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto", João Paulo Rebelo. Socialista de Cinfães, Botelho é um dos principais apoiantes do governante naquela concelhia.Em declarações ao jornal Observador, João Paulo Rebelo argumenta que a nomeação do motorista é feita à base de "confiança" — e que por isso podem ser "livremente nomeados e exonerados". "Os motoristas dos gabinetes de membros do Governo constituem cargos de confiança, sendo por isso livremente nomeados e exonerados, nos termos da legislação aplicável", explica. "Na verdade, as funções em causa implicam a partilha de um espaço (automóvel) que funciona como uma extensão diária do gabinete do Sr. Secretário de Estado, o que justifica a necessidade de um elo de confiança entre ambos", acrescenta.Além da proximidade do motorista ao governante, Botelho teve ainda um processo no Tribunal de Castelo de Paiva em 2013 por conduzir com níveis de álcool no sangue. "O motorista teve, efetivamente, um processo em tribunal em 2013, tendo hoje o seu registo limpo e o máximo de pontos na carta de condução", justifica. João Paulo Rebelo lembra ainda ao mesmo jornal que o apoiante da sua candidatura "foi bombeiro voluntário durante 18 anos, tendo exercido inúmeras vezes a função de motorista".A história já está a ter consequências políticas. O partido Iniciativa Liberal (IL) exigiu, esta quinta-feira, a demissão imediata de João Paulo Rebelo, devido a "uma sucessão de comportamentos não éticos". Em comunicado, o partido defende que a "notícia do Secretário de Estado que colocou uma cunha para alegadamente favorecer um ex-sócio parece mais um caso clássico de primos e amigos deste Governo e deve por isso ser alvo de uma minuciosa investigação".