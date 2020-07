Secretária de Estado nomeia fisioterapeuta como técnico especialista

A secretária de Estado da Ação Social, Rita Cunha Mendes, nomeou para seu técnico especialista o presidente da Federação Distrital da JS da Guarda, Fábio Pinto, fisioterapeuta de profissão.

"Designo para exercer as funções de técnico especialista do meu Gabinete Fábio Fernandes Pinto, com efeitos a 8 de junho de 2020", lê-se no despacho publicado em Diário da República, assinado pela governante, que também é da mesma região. Rita Cunha Mendes foi candidata a deputada pelo círculo da Guarda e vice-presidente da Câmara de Aguiar da Beira (distrito da Guarda).



À SÁBADO, fonte oficial do gabinete da secretária de Estado refere que "as pessoas que estão a trabalhar no gabinete foram escolhidas em função das competências pessoais e técnicas, concretamente na área da ação social e capacidade de articulação das necessidades e implementação de medidas que respondem aos desafios que temos".

Com ou sem experiência, praticamente um terço dos ex-membros das cúpulas da JS desde 2002 têm feito carreira através de nomeações socialistas, seja na administração pública ou em gabinetes ministeriais. Foi a essa conclusão que a SÁBADO chegou ao analisar as listas do secretariado nacional da jota desde 2002.



