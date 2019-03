Animais mostram sinais de ter sido apanhados em redes de pesca. Casos repetem-se desde o início do ano.

Pelo menos dois golfinhos já sem vida deram à costa no último fim-de-semana, na zona de Santa Cruz, concelho de Torres Vedras. Os animais apresentam feridas profundas e barbatanas amputadas o que deixa a entender que ficaram presos em redes de pesca, sofrendo amputações.



Segundo o Jornal de Mafra, os mamíferos marinhos foram encontrados este fim de semana na Praia do Mirante e na Praia da Mexilhoeira.



Catarina Gaia, utilizadora da rede social Facebook fez vários vídeos e fotos que mostram as feridas expostas dos animais.



Em janeiro, outros dois golfinhos tinham sido descobertos na praia de Santa Rita, com lesões semelhantes.