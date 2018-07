A GNR desencadeou esta tarde uma mega-operação em vários pontos do País, que levou à detenção de mais um lote de suspeitos das agressões que ocorreram na Academia do Sporting em Maio passado. A operação, coordenada pela GNR, e que contou com o apoio de agentes da PSP, está ainda a decorrer e deverá terminar ao início da noite.