GNR regista 92 acidentes na noite de sábado e madrugada deste domingo

As mais de nove dezenas de acidentes provocaram quatro feridos graves e 28 ligeiros.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, 92 acidentes, que provocaram quatro feridos graves e 28 ligeiros.



Entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo, a GNR deteve ainda 27 pessoas em flagrante delito: 20 estavam a conduzir alcoolizadas, cinco conduziam sem habilitação legal e outras duas por tráfico de estupefacientes.



Na estrada, a GNR detectou 303 infracções, a maioria por excesso de velocidade (68), condução com taxa de álcool superior ao permitido (52) e falta de inspecção periódica obrigatória (23), refere o gabinete de imprensa daquela força policial.



A falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, infracções relacionadas com o tacógrafo, uso do telemóvel enquanto conduziam, problemas com os sistemas de iluminação e sinalização dos veículos e falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças foram outras das infracções detetadas.



O comunicado do gabinete de comunicação da GNR indica ainda que foram apreendidas 156 doses de haxixe.