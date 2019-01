Cinco jovens foram detidos e conduzidos ao posto da GNR e outros 23 foram identificados após invasão a uma loja de produtos desportivos.

Cerca de 30 jovens foram cercados pela GNR após terem invadido uma loja de produtos desportivos no Campera Shopping Outlet, no Carregado, ao início da tarde desta quinta-feira.



De acordo com o Correio da Manhã, os jovens invadiram a loja e começar a experimentar vários artigos, no sentido de iludir os funcionários desse estabelecimento.



Cinco jovens foram detidos e conduzidos ao posto da GNR por terem em sua posse artigos da loja e outros 23 foram identificados.



Ao Observador, fonte oficial do Comando Territorial de Lisboa indicou que "realmente houve uma invasão, cerca de 30 pessoas entraram na loja da Nike, furtaram artigos e os agentes conseguiram deter oito pessoas", acrescentando que a "GNR está a fazer investigação, com recurso ao sistema interno de vigilância" da superfície comercial.