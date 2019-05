De acordo com o autarca, o concelho sofre cada vez mais com assaltos, nomeadamente a habitações e a idosos, sendo indispensável a ação da GNR.



O "novo" quartel da guarda está prometido há mais de 20 anos. Segundo a TSF, há cerca de dois anos, o proprietário do então posto da Guarda Nacional Republicana confrontou a mesma com duas hipóteses: ou comprava o imóvel ou então tinha de sair.



Como o posto já tinha poucas condições, a decisão foi mesmo abandonar o mesmo, mas nem esta ameaça acelerou o processo e dois anos depois a obra continua sem ter arrancado, , apesar de há muito o município ter cedido um espaço para o futuro quartel.



O autarca explica que já tinha alertado o Governo para o risco deste despejo acontecer neste mês de maio, mas nada, de visível, no terreno, foi feito.

