Diligências da investigação ao furto de pistolas da Direcção Nacional da PSP resultaram ainda na detenção de dois indivíduos, fora do processo, apanhados em flagrante.

A Procuradoria-Geral da República confirmou, esta quarta-feira, a detenção de sete pessoas no âmbito da investigação ao furto de pistolas da Direcção Nacional da PSP em Janeiro de 2017. Em comunicado, a PGR explicou que três suspeitos foram detidos no cumprimento de mandados de detenção e quatro em flagrante delito. Houve ainda dois detidos "não relacionados com o presente inquérito, por posse de objetos proibidos".



Segundo fonte da PSP avançou à Lusa, a operação, com o nome Ferrocianeto abrangeu os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Alvaiázere, Sintra, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira. A PGR confirmou que foram realizadas 15 buscas domicilárias e quatro não domiciliárias no âmbito da operação conjunta da PSP e do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).



Ao Diário de Notícias, fonte policial explicou a escolha do nome da operação – Ferrocianeto é um dos nomes químicos do Azul da Prússia, pigmento semelhante à cor do traje da PSP. "Ferrocianeto porque é corrosivo, como os dois agentes suspeitos foram corrosivos para a PSP", sublinhou a referida fonte.



Em Janeiro de 2017, foi detectado o desaparecimento, do armeiro da sede da Polícia de Segurança Pública (PSP), de 57 armas Glock após a apreensão de uma arma de fogo da polícia durante uma operação policial que decorreu no Porto. Outras três armas foram detectadas, posteriormente, pelas autoridades espanholas em Ceuta.



Na altura foram suspensos os dois agentes responsáveis pela listagem das armas, aberto um inquérito e uma comunicação ao Ministério Público para efeitos de investigação criminal.



A 17 de outubro deste ano, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse no parlamento que haviam sido recuperadas oito das 57 armas Glock desaparecidas "em operações distintas, sem nenhuma característica comum entre as mesmas, oito das 57 armas".



O ministro avançou que quatro armas foram recuperadas em Espanha, três das quais na Andaluzia e uma Ceuta, e outras quatro em Portugal.



Eduardo Cabrita avançou ainda que o oficial da PSP que foi responsável pelo departamento onde estavam armazenadas 57 armas desaparecidas em janeiro de 2017 foi exonerado de oficial de ligação do Ministério da Administração Interna na Guiné-Bissau.



Na sequência dos processos disciplinares abertos pela PSP a este caso foi determinado, em março de 2017, a cessação da comissão de serviço do ex-diretor do Departamento de Apoio Geral da direção Nacional da PSP, enquanto oficial de ligação do MAI na Guiné-Bissau.



Com Lusa