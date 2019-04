A 2.ª fase da operação 'Spring Break' realizou-se entre os dias 5 e 9 de abril. Foram fiscalizados 191 veículos de transporte de passageiros, tendo a GNR apreendido 262 doses de droga.

A Guarda Nacional Republicana apreendeu 262 doses de droga durante uma ação de fiscalização para prevenir comportamentos de risco dos jovens portugueses, que viajaram para o sul de Espanha e Catalunha nas tradicionais viagens de finalistas.



A 2.ª fase da operação 'Spring Break' da GNR realizou-se entre os dias 5 e 9 de abril e além da prevenção de comportamentos de risco por parte dos jovens visou ainda garantir as condições de segurança dos veículos que os transportaram.



Neste período foram fiscalizados 191 veículos de transporte de passageiros, tendo a GNR registado 35 contraordenações no âmbito rodoviário e apreendido 262 doses de droga.



A GNR, através da sua valência territorial, investigação criminal, trânsito, intervenção e com o empenhamento de binómios cinotécnicos de deteção de droga, em coordenação com a Guardia Civil de Espanha, realizou ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres, nomeadamente em Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António, no sentido de detetar a prática de ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, assim como verificar o estado e as condições dos veículos, utilizados no transporte dos alunos, fiscalizando ainda os respetivos condutores.



Na 1.ª fase desta operação, que decorreu entre os dias 1 e 4 de abril, a GNR efetuou 287 ações de sensibilização, que envolveram mais de 9 mil alunos.