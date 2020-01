Gestor de Isabel dos Santos transferiu 73 milhões antes de empresária sair da Sonangol

Eram contas recheadas e muito movimentadas as que a Sonangol tinha no banco português Eurobic. Duas contas; uma em dólares e outra em euros que serviram para transferir milhões. Nos últimos dias de Isabel dos Santos à frente da petrolífera angolana, o extrato da conta da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola no private do Eurobic em Lisboa tem um movimento frenético. Em 15 dias, o saldo passa de 73 milhões para 308 dólares e 52 cêntimos.

As ordens começam a cair no próprio dia em o presidente angolano, João Lourenço, decide exonerar Isabel da presidência da petrolífera. É às 10h04 de dia 15 de novembro de 2017 que Nuno Ribeiro da Cunha telefona para Angola a confirmar a primeira transferência, de 1,6 milhões de dólares. "Recebe luz verde." No mesmo dia voam mais 11,9 milhões a caminho da conta da Matter Solutions (empresa de Isabel dos Santos, liderada por Mário Silva), no Dubai.



